Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin 600 liraya yükseldi.
Altının kilogramı ne kadar?
02.11.2020 17:23
Son güncelleme : 02.11.2020 17:26
Altın piyasasında, en düşük 506 bin lira, en yüksek 512 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 512 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 89 milyon 111 bin 844,57 lira, işlem miktarı ise 4.134,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 105 milyon 827 bin 498,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
17:111.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
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|Açılış
|: 1.120
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|Önceki Kapanış
|: 1.112
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1.143
En Düşük
1.118
17:118,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0984
|Açılış
|: 8,4440
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|Önceki Kapanış
|: 8,3680
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8,4449
En Düşük
8,3137
17:119,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1537
|Açılış
|: 9,8150
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|Önceki Kapanış
|: 9,7350
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9,8401
En Düşük
9,6704
17:11512,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
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|Açılış
|: 512,23
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
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513,74
En Düşük
502,26
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|RYGYO
|4,84
|67.749.503
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.170.797.792
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.010,90
|200.313.606
|% 10,00
|
|KONYA
|744,70
|27.408.438
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,08
|10.304.668
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|3.904.413
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|694.639
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.006.020
|% -10,00
|
|MERKO
|13,28
|175.766.637
|% -9,97
|
|EMNIS
|19,50
|372.977
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|3.505.057.634
|% 0,00
|
|THYAO
|9,57
|1.624.794.695
|% 6,10
|
|ASELS
|17,79
|1.524.994.415
|% 6,21
|
|SISE
|6,35
|1.399.866.677
|% 3,59
|
|KRDMD
|3,41
|1.170.797.792
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|3.505.057.634
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.170.797.792
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|485.460.427
|% 1,16
|
|SISE
|6,35
|1.399.866.677
|% 3,59
|
|SKBNK
|1,76
|363.002.184
|% -2,76
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4411
|8,4439
|% 1,18
|
|Euro
|9,8200
|9,8255
|% 1,60
|
|Sterlin
|10,8723
|10,9268
|% 0,91
|
|Frank
|9,1427
|9,1978
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2435
|2,2547
|% 1,12
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|11,02
|
|Altın Gr.
|512
|512
|8,07
|
|Cumhuriyet
|3.384
|3.447
|57,00
|
|Tam
|3.376
|3.460
|44,54
|
|Yarım
|1.632
|1.674
|21,55
|
|Çeyrek
|819
|837
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,12
|
|B. Petrol
|37,41
|37,41
|-0,53
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