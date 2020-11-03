Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 300 liraya yükseldi.
Altının kilogramı ne kadar?
03.11.2020 16:59
Son güncelleme : 03.11.2020 17:15
AA
Altın piyasasında, en düşük 513 bin 30 lira, en yüksek 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 521 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 855 milyon 39 bin 269,44 lira, işlem miktarı ise 3.624,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 880 milyon 285 bin 962,39 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.
17:001.139
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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|KARTN
|2.193,40
|248.023.796
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|71.618.382
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.152.523
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|SISE
|6,36
|1.058.219.203
|% 0,00
|
|TSKB
|2,31
|915.905.655
|% -9,41
|
|GARAN
|6,66
|808.547.669
|% 0,76
|
|TSKB
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|915.905.655
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,25
|1.161.192.699
|% -4,69
|
|PETKM
|4,24
|1.071.779.980
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,43
|474.000.019
|% -0,41
|
|ODAS
|3,26
|597.324.916
|% 2,19
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5372
|8,5388
|% 1,17
|
|Euro
|9,9912
|10,0022
|% 1,82
|
|Sterlin
|11,0622
|11,1177
|% 1,78
|
|Frank
|9,2848
|9,3407
|% 1,55
|
|Riyal
|2,2681
|2,2795
|% 1,08
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,49
|
|Altın Gr.
|523
|523
|8,68
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.522
|72,00
|
|Tam
|3.453
|3.539
|71,74
|
|Yarım
|1.669
|1.712
|34,70
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|1,15
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