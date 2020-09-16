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Altının kilogramı ne kadar?

16.09.2020 16:59

Son güncelleme : 16.09.2020 17:06
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 200 liraya geriledi.



AA

Altın piyasasında, en düşük 461 bin lira, en yüksek 474 bin 445 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 473 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 685 milyon 621 bin 189,52 lira, işlem miktarı ise 1.463,96 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 691 milyon 779 bin 657,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.


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