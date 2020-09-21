Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Avrupa Birliği’nin (AB), daha maliyetli de olsa Avrupa çelik sanayisinin “yeşil” olarak yeniden yapılanmasında çelik işçilerini destekleyeceğini söyledi.
Altmaier`den `yeşil üretim` açıklaması
21.09.2020 13:09
Son güncelleme : 21.09.2020 13:11
AA
Altmaier, Berlin’de AB Ticaret Bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kimya gibi çelik üretiminin de AB’nin temel yetkinlikleri arasında olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti.
Dünya genelinde çelikte kapasite fazlası bulunduğu bu dönemde daha maliyetli olmasına rağmen Avrupa çelik sektörünü "yeşil üretime" (çevreye duyarlı üretim) geçişte desteklemekten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Altmaier, “Avrupalı çelik işçilerinin hayal kırıklığına uğramasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Avrupalı çelik üreticiler uzun zamandır, Çin’in başını çektiği yurt dışı çelik üretiminin kendilerini rekabet edemez hale getireceğinden endişe ederken, Avrupa Komisyonu, çevreye zararlı bir şekilde üretilen ithal çelik üzerinde bir vergi fikrini gündeme getirmişti.
Çelikte yurt dışından özellikle Çinli üreticilerden gelen rekabet nedeniyle AB'nin hem ticaret hem de sanayi politikası açısından tepki vermesi beklenirken, dünyada çelik üretim kapasitesi fazlasının olduğu mevcudiyetinde çelik sektörünün çevreye saygılı "yeşil" bir üretime geçmesinin daha pahalı olduğu ifade ediliyor.
12:541.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
12:547,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0476
|Açılış
|: 7,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6063
En Düşük
7,5393
12:548,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
12:54472,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 472,05
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler12:54
|EGPRO
|21,34
|7.089.611
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|854.862
|% 10,00
|
|RODRG
|5,28
|257.886
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|2.619.718
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|305.852
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|35.964
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|1.051.083
|% -10,00
|
|KENT
|419,00
|213.271
|% -8,09
|
|NUGYO
|7,14
|8.315.737
|% -6,67
|
|BRMEN
|2,61
|9.317.481
|% -4,40
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|GARAN
|6,57
|265.802.890
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|253.295.079
|% -1,14
|
|ALKIM
|14,76
|216.527.772
|% 5,28
|
|KRDMD
|3,27
|597.403.026
|% 0,93
|
|SISE
|6,48
|710.785.494
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,76
|142.116.879
|% -1,12
|
|DOHOL
|2,34
|174.047.995
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|90.882.107
|% 0,65
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6002
|7,6019
|% 0,61
|
|Euro
|8,9625
|8,9675
|% 0,06
|
|Sterlin
|9,7373
|9,7861
|% 0,07
|
|Frank
|8,2750
|8,3249
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0200
|2,0301
|% 0,58
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,05
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-22,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-23,49
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-11,36
|
|Çeyrek
|755
|772
|-5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,73
|