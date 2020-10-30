Apple, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde cirosunu bir önceki çeyreğe göre yüzde 8 artırdı.
Apple`ın cirosu yükseldi
30.10.2020 07:30
Son güncelleme : 30.10.2020 07:32
Apple, 2020 mali yılının dördüncü çeyreğinde cirosu bir önceki çeyreğe göre yüzde 8, geçen yılın aynı dönemine göre ise sadece yüzde 1 artışla 64,7 milyar dolar oldu. Bu zayıf artışta koronavirüs salgınının iPhone satışlarını geciktirmesi etkili oldu.
Dördüncü çeyrekte dağıtılabilir hisse başına kar ise geçen yılın aynı dönemindeki 0,76 dolardan 0,73 dolar seviyesine, net kar da yüzde 7 düşüşle 12,7 milyar dolara indi.
Bu çeyrekte iPhone satışları 2019'un aynı dönemindeki 33,4 milyar dolardan 26,4 milyar dolara indi.
2020 mali yılının tamamında ise Apple satışlarını yüzde 5,5 artırarak 274,5 milyar dolara çıkardı. Net kar yüzde 3,9 artışla 57,4 milyar dolara, dağıtılabilir hisse başına karını da 2,97 dolardan 3,28 dolara yükseltti.
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|
|RTALB
|50,30
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|% 0,00
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% 0,00
|
|TURSG
|5,58
|68.988.828
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,70
|5.228.467
|% 0,00
|
|YGYO
|1,08
|54.891.066
|% 0,00
|
|RTALB
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|225.307.566
|% 0,00
|
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|% 0,00
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|615.271.684
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|
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|% 0,00
|
|SKBNK
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|% 0,00
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|TSKB
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|998.092.065
|% 0,00
|
|ALBRK
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|% 0,00
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|%
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|1.877
|9,04
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
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|1.631
|-7,37
|
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|
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