Apple`ın 2 trilyon dolarlık piyasa değeri FTSE 100 Endeksi`ndeki şirketlerin toplamını aştı.
Apple`ın piyasa değeri FTSE 100`ü aştı
02.09.2020 10:36
Son güncelleme : 02.09.2020 10:38
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, İngiltere'nin en büyük halka açık şirketlerinin listelendiği FTSE 100 Endeksi'nin piyasa değerini aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
iPhone ve iMac'lerin üreticisi bu yıl üstün bir performans gösterdi. Hisse senetlerinin değeri yıl başından beri yüzde 75 yükselen Apple, geçen ay 2 trilyon dolarlık (1.48 trilyon sterlin) piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi oldu.
O zamandan beri Borsadaki yükselişini sürdüren şirket Salı günü 2.268 trilyon doları (1.69 trilyon sterlin) gördü.
10:231.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:237,3755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:238,7593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0185
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:23465,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,43
|Açılış
|: 465,25
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:19
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.621.331
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.587.644
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,30
|6.813.672
|% -9,09
|
|RALYH
|5,62
|4.010.736
|% -6,64
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|FENER
|29,98
|179.069.874
|% 6,31
|
|GSRAY
|3,24
|119.552.927
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|110.996.757
|% 4,52
|
|SISE
|6,22
|99.734.067
|% 0,32
|
|TURSG
|6,29
|81.534.570
|% 5,71
|
|GSRAY
|3,24
|119.552.927
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|110.996.757
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,78
|48.729.639
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,00
|64.253.178
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,06
|34.832.221
|% 0,00
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3727
|7,3765
|% 0,12
|
|Euro
|8,7480
|8,7522
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,8108
|9,8600
|% -0,17
|
|Frank
|8,0529
|8,1014
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9602
|1,9700
|% 0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-9,54
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|0,41
|