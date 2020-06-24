Rekabet Kuruluna, Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ`nin tek kontrolünün, Avusturyalı şirkete devrine ilişkin başvuruda bulunuldu.
Aras Kargo`yu Avusturyalılar alıyor
24.06.2020 11:33
Son güncelleme : 24.06.2020 11:33
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Aras Kargo'nun tek kontrolünün dolaylı olarak Avusturyalı lojistik şirketi Österreichische Post AG tarafından devralınmasına ilişkin başvuru yapıldı.
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
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|: 115.369
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|Önceki Kapanış
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115.599
En Düşük
114.525
11:186,8591
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|Önceki Kapanış
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6,8609
En Düşük
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11:187,7481
En Yüksek
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|: -0,03%
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|: 7,7450
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|Önceki Kapanış
|: 7,7650
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7,7652
En Düşük
7,7404
11:18390,63
En Yüksek
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|Açılış
|: 390,69
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|Önceki Kapanış
|: 389,28
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390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|3.027.175
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|11.368.305
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|49.352.661
|% 7,28
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,90
|3.823.404
|% -5,77
|
|RTALB
|33,16
|29.080.547
|% -5,20
|
|GUSGR
|4,74
|380.177.477
|% 3,72
|
|GARAN
|8,34
|363.708.313
|% -1,42
|
|KARSN
|2,84
|334.024.000
|% 4,03
|
|KRDMD
|2,98
|256.000.293
|% 0,68
|
|ECILC
|6,41
|253.458.087
|% 1,58
|
|KARSN
|2,84
|334.024.000
|% 4,03
|
|KRDMD
|2,98
|256.000.293
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,92
|163.182.924
|% -1,03
|
|GUSGR
|4,74
|380.177.477
|% 3,72
|
|TSKB
|1,26
|81.517.777
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5296
|8,5723
|% -0,20
|
|Frank
|7,2284
|7,2719
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,38
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|8,10
|
|Tam
|2.599
|2.611
|8,30
|
|Yarım
|1.267
|1.277
|4,10
|
|Çeyrek
|635
|639
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,51
|