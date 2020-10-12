Arjantin hükümetine yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, 44 milyar dolar borcun yeniden yapılandırılması için IMF ile sürdürülen görüşmelerin ilk turu tamamlandı.
Arjantin ile IMF arasındaki görüşmeler tamamlandı
12.10.2020 07:45
Son güncelleme : 12.10.2020 07:58
Verilen bilgiye göre, borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Buenos Aires'te bulunan IMF heyeti temaslarını dün tamamladı.
IMF heyeti geçen haftanın başında Arjantin'e gitmişti.
Borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik bu müzakerelerin ardından daha derinlemesine müzakerelerin yapılması bekleniyor.
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,8937
En Düşük
7,8372
18:059,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3335
En Düşük
9,2629
18:05487,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,75
|Açılış
|: 487,38
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8769
|7,8865
|% 0,38
|
|Euro
|9,3114
|9,3295
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,2146
|10,2658
|% -0,23
|
|Frank
|8,5995
|8,6513
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-0,37
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,93
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
-
17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında