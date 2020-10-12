Arjantin ile IMF arasındaki görüşmeler tamamlandı















Verilen bilgiye göre, borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik görüşmelerde bulunmak üzere Buenos Aires'te bulunan IMF heyeti temaslarını dün tamamladı.

IMF heyeti geçen haftanın başında Arjantin'e gitmişti.

Borç yeniden yapılandırma için zemin oluşturulmasına yönelik bu müzakerelerin ardından daha derinlemesine müzakerelerin yapılması bekleniyor.