Arjantin yeniden yapılandıramadığı tahvillere faiz ödeyecek















Arjantin, 65 milyar dolar tutarında dış borcunu yeniden yapılandırırken aralarında nominal değer üzerinden ihrac edilmiş tahvillerin de olduğu az miktarda tahvili yeniden yapılandırmayı yatırımcılara kabul ettirememişti.

Ekonomi Bakanlığı açıklamasına göre tahvillere toplam 12 milyon dolar faiz ödemesi yapılacak.