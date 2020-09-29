Arjantin, nominal değeri üzerinde ihraç edilmiş olan ABD Doları ve euro cinsinden tahvillere (Par) bu hafta faiz ödemesi yapacağını duyurdu.
Arjantin yeniden yapılandıramadığı tahvillere faiz ödeyecek
29.09.2020 07:37
Son güncelleme : 29.09.2020 07:57
Arjantin, 65 milyar dolar tutarında dış borcunu yeniden yapılandırırken aralarında nominal değer üzerinden ihrac edilmiş tahvillerin de olduğu az miktarda tahvili yeniden yapılandırmayı yatırımcılara kabul ettirememişti.
Ekonomi Bakanlığı açıklamasına göre tahvillere toplam 12 milyon dolar faiz ödemesi yapılacak.
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|3.137,20
|10.218.540
|% 10,00
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|YBTAS
|20.694,60
|1.879.930
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,00
|2.694.838
|% 10,00
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|DURDO
|20,46
|8.884.804
|% 10,00
|
|JANTS
|217,80
|11.124.244
|% 10,00
|
|AYCES
|91,90
|17.838.987
|% -9,99
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|GSRAY
|4,38
|140.112.797
|% -9,88
|
|SEKUR
|11,90
|12.263.939
|% -9,78
|
|PKENT
|730,00
|1.002.330
|% -8,75
|
|SERVE
|15,60
|1.214.755
|% -8,24
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|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ASELS
|17,46
|966.206.953
|% 1,39
|
|TRKCM
|5,10
|611.903.462
|% 9,44
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|SISE
|7,77
|3.942.679.423
|% 9,90
|
|GARAN
|6,99
|1.836.491.515
|% -2,51
|
|ODAS
|2,72
|572.090.668
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,07
|320.624.198
|% -1,90
|
|PETKM
|4,17
|602.120.466
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8012
|7,8154
|% 0,19
|
|Euro
|9,1034
|9,1263
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,9778
|10,0278
|% 2,52
|
|Frank
|8,4010
|8,4516
|% 2,29
|
|Riyal
|2,0728
|2,0832
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,61
|
|Altın Gr.
|472
|472
|13,28
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,02
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|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,18
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
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17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
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17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de