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Arjantin`in notu temerrüt seviyesinden çıkarıldı

08.09.2020 07:22

Son güncelleme : 08.09.2020 07:42
S&P, Arjantin`in kredi notunu temerrüt seviyesinden çıkardı.



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, 100 milyar dolar borcunu başarılı şekilde yeniden yapılandıran Arjantin'in uzun vadeli kredi notunu yükselterek temerrüt seviyesinden yukarı çıkardı.

S&P, Arjantin'in "Seçilmiş Temerrüt-SD" olan kredi notunu "CCC+" seviyesine yükseltti. Görünümü "durağan" olarak belirledi.

Arjantin 65 milyar dolar tutarında yurt dışı tahvilini ve 40 milyar dolar tutarında yurt içi yasalar çerçevesinde ihraç edilmiş yabancı para cinsinden tahvilini geçtiğimiz hafta yeniden yapılandırmıştı.


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