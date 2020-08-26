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ASELSAN`dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme

26.08.2020 10:30

Son güncelleme : 26.08.2020 10:32
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir tıbbi cihazın ihracatıyla ilgili 18 milyon 750 bin dolarlık sözleşme imzalandı.



AA

ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, bir tıbbi cihazın ihracatıyla ilgili 25 Ağustos'ta toplam bedeli 18 milyon 750 bin dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 sonuna kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.


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