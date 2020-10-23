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Asya borsaları Çin hariç alıcılı seyretti

23.10.2020 10:32

Son güncelleme : 23.10.2020 10:33
ABD`de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı Asya borsalarındaki alıcılı seyri desteklerken, Çin negatif ayrıştı.



AA

 

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı ve salgının tedavisine yönelik açıklamaların piyasalardaki gidişatta önemli rol oynadığını bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde eksi 0,3 oldu. Dün BoJ tarafından finansal kurumlara yapılan uyarılara karşın artan küresel risk iştahı ile Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak günü 23.516,59 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 düşüşle 104,75 seviyelerine geriledi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından dün yapılan açıklamada ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği belirtilerek, "Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Şu dakikalarda Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 40.742 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 24.830 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,2 değer kazancıyla 2.360,81 puan oldu.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise kapanışa yakın yüzde 0,9 gerileyerek 3.283 puana indi.


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