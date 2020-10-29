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Asya borsaları Çin hariç geriledi

29.10.2020 11:30

Son güncelleme : 29.10.2020 11:54
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.



Küresel piyasalarda dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin etkisiyle satışlar derinleşirken, negatif havanın yeni işlem gününde Asya borsalarında devam ettiği görüldü.

Öte yandan bugün sona eren Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeme kararı çıktı. Ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin beklentilerini de yayımlayan banka, Japonya'nın 2020 mali yılına ilişkin daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.

Banka, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünümün son derece belirsiz ve risklerin aşağı yönlü olduğunu, tahminlerin Kovid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne göre değişebileceğine işaret etti.

Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla günü 23.332 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,3 seviyelerinde yatay hareket etti.

Pozitif ayrışan Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.273 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 2.327 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 39.810 puanda , Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 24.599 puanda seyrediyor.


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