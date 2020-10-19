Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Çin hariç yükseldi
19.10.2020 10:36
Son güncelleme : 19.10.2020 10:51
AA
Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 4,9 büyüdü. Açıklanan veri, piyasanın yüzde 5,2'lik büyüme öngörülerinin altında kalsa da yılın ikinci çeyreğine kıyasla ekonomik toparlanmanın hız kazandığına işaret etti.
Çin'de eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretimi yüzde 6,9 ve perakende satışlar da yüzde 3,3 artarak piyasa beklentilerinden daha iyi bir tablo ortaya koydu.
Diğer taraftan Çin hükümetinin, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık olarak Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulunması jeopolitik risk algısını artırırken, ABD'de yarın görüşülecek teşvik paketine dair iyimserlik pay piyasalarını destekledi.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 gerileyerek 3.312 puan oldu. Japonya'da ise eylülde yıllık bazda ihracat yüzde 4,9 ve ithalat yüzde 17,1 düşüş kaydederken, bu sonuçlarla dış ticaret fazlası 675 milyar yenle beklentilerin altında kaldı. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artışla 23.671 puan oldu. Dolar/yen paritesi ise 105,4 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 40.358 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 kazançla 24.592 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.347 puanda seyrediyor.
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|845,90
|2.465.799
|% 10,00
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|BFREN
|908,70
|67.572.020
|% 10,00
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|SNGYO
|2,75
|67.082.182
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|9.728.751
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|40.435
|% 10,00
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|YAPRK
|49,68
|4.893.854
|% -10,00
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|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,28
|463.257.509
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,95
|263.856.990
|% 5,98
|
|ALBRK
|1,70
|210.513.884
|% 4,29
|
|TSKB
|1,40
|206.595.542
|% 9,37
|
|PETKM
|4,53
|191.518.480
|% -2,16
|
|TSKB
|1,40
|206.595.542
|% 9,37
|
|SKBNK
|1,95
|263.856.990
|% 5,98
|
|ALBRK
|1,70
|210.513.884
|% 4,29
|
|IHLGM
|1,43
|109.818.232
|% 4,85
|
|GARAN
|7,28
|463.257.509
|% 1,39
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,8931
|7,8971
|% -0,46
|
|Euro
|9,2538
|9,2600
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,2110
|10,2622
|% -0,07
|
|Frank
|8,5905
|8,6423
|% -0,53
|
|Riyal
|2,0989
|2,1094
|% -0,47
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.911
|1.911
|11,78
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,10
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|0,16
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