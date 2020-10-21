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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

21.10.2020 09:55

Son güncelleme : 21.10.2020 10:34
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin`de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.



AA

ABD'de teşvik paketi belirsizliğinin sürmesine karşın görüşmelere bugün de devam edilecek olması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının hareketlenmesi risk iştahını artırırken, artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik etkilerine dair endişeler de gündemde kalmaya devam ediyor.

Asya tarafında ise bugün pay piyasalarının pozitif seyretmesine karşın Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrışmayı sürdürüyor. Endeks, kapanışa yakın yüzde 0,2 gerileyerek 3.322 puan oldu.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ), hükümetin seyahat kampanyasının fiyatlar üzerindeki kısa vadeli etkisini yansıtmak için enflasyon tahminlerini değiştirmeyi değerlendirdiği haberlerinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 23.639 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 105,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 40.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.789 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.369 puanda seyrediyor.


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