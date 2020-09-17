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Asya borsaları Fed ve BoJ faiz kararları sonrası geriledi

17.09.2020 09:24

Son güncelleme : 17.09.2020 09:25
Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının ardından negatif bir seyir izlendi.



AA

Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulurken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret edilmesi küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 2 gün süren toplantısından da yüzde eksi 0,1 düzeyindeki faizlerde ve sınırsız tahvil alımlarını içeren para politikasında herhangi bir değişiklik yapılmaması kararı çıktı.

BoJ'un karar metninde, yurt içi ve dışında Kovid-19'un olumsuz etkilerinin görülmeye devam ettiği belirtilerek, buna karşın Japonya ekonomisinin, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş sürmesi ile toparlanmaya başladığı vurgulandı.

Ekonominin; ertelenmiş talep, uyumlu finansal koşullar ve hükümetin ekonomik önlemleri ile yükselen bir trend içine girmesinin muhtemel olduğu ancak iyileşme hızının orta düzeyde kalmasının beklendiği aktarılan metinde, "Şimdilik banka, Kovid-19'un etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." değerlendirmelerine yer verildi.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 düşüşle 23.319 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artarak 105 seviyelerinde dengelendi. 

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 3.276 puan oldu. 

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 39.090 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 24.383 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 gerilemeyle 2.410 puanda seyrediyor.


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