Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. New York borsasının dün teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşmesinin ardından küresel pay piyasalarında oluşan negatif hava, yeni işlem gününde Asya`ya taşındı.
Asya borsaları geriledi
09.09.2020 10:04
Son güncelleme : 09.09.2020 10:10
AA
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalışla 23.033 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 105,8 seviyelerine geriledi.
Çin'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.270 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 38.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 24.390 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.376 puanda seyrediyor.
09:551.089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.089
En Düşük
1.089
09:557,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4934
En Düşük
7,4760
09:558,8204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8277
En Düşük
8,7995
09:55463,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 463,86
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,62
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% 211,49
|
|EREGL
|8,93
|227.278.924
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,35
|30.917.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,21
|106.308.879
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|530.181.847
|% 0,00
|
|EREGL
|8,93
|227.278.924
|% 0,00
|
|GRNYO
|2,35
|30.917.669
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,21
|106.308.879
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|530.181.847
|% 0,00
|
|KENT
|412,00
|14.857.907
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 0,00
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 0,00
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 0,00
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4899
|7,4922
|% 0,13
|
|Euro
|8,8150
|8,8231
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6548
|9,7032
|% -0,32
|
|Frank
|8,1219
|8,1708
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9912
|2,0012
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,55
|26,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,16
|