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Asya borsaları geriledi

09.09.2020 10:04

Son güncelleme : 09.09.2020 10:10
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. New York borsasının dün teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşmesinin ardından küresel pay piyasalarında oluşan negatif hava, yeni işlem gününde Asya`ya taşındı.



AA

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalışla 23.033 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 105,8 seviyelerine geriledi.

Çin'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7'den yüzde 2,4'e geriledi. Verilerin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 düşüşle 3.270 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 38.020 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 24.390 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 2.376 puanda seyrediyor.


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