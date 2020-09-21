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Asya borsaları geriledi

21.09.2020 10:13

Son güncelleme : 21.09.2020 10:17
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

ABD borsalarının geçen haftayı da düşüşle tamamlayarak arka arkaya 3. haftada değer kaybetmesi ve İngiltere başta olmak üzere bazı ülkelerde yeni tip koronavirüs vaka sayısının artması, yatırımcı risk algısını artırıyor.

Söz konusu gelişmelerle yeni haftaya düşüşle başlayan Asya borsalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 3.314 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,03 düşüşle 24.077 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 azalışla 24.078 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 kayıpla 2.389 puanda seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 104,3 seviyelerinden işlem görüyor.


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