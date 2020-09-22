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Asya borsaları geriledi

22.09.2020 10:52

Son güncelleme : 22.09.2020 10:59
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.



AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedavisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, ABD-Çin geriliminin gündemdeki yerini koruması gibi nedenler yatırımcı risk iştahını azaltırken, bu durum pay piyasalarında satış baskısı yaratıyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.274 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 azalışla 2.333 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 37.911 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilemeyle 23.704 puanda seyrediyor.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 104,6 seviyelerinde dünkü kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. 


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