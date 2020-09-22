Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
22.09.2020 10:52
Son güncelleme : 22.09.2020 10:59
AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve tedavisine ilişkin belirsizliklerin sürmesi, ABD-Çin geriliminin gündemdeki yerini koruması gibi nedenler yatırımcı risk iştahını azaltırken, bu durum pay piyasalarında satış baskısı yaratıyor.
Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.274 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,4 azalışla 2.333 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 kayıpla 37.911 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 gerilemeyle 23.704 puanda seyrediyor.
Japonya'da resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi 104,6 seviyelerinde dünkü kapanış seviyesinin hemen altında işlem görüyor.
10:471.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.094
En Düşük
1.085
10:477,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6695
En Düşük
7,6111
10:478,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9988
En Düşük
8,9625
10:47468,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,11
|Açılış
|: 468,37
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler10:45
|IDGYO
|6,27
|7.168.492
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|CRFSA
|19,82
|6.831.181
|% 9,99
|
|TLMAN
|31,26
|7.673.455
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|144.931
|% 9,99
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|SEKUR
|13,25
|3.831.433
|% -9,99
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|AFYON
|4,02
|26.079.310
|% -0,50
|
|AGYO
|2,27
|7.295.641
|% 0,44
|
|AEFES
|20,40
|4.415.260
|% 1,39
|
|ADEL
|18,77
|1.968.640
|% -1,16
|
|KRDMD
|3,17
|267.486.691
|% -0,31
|
|SISE
|6,52
|487.476.158
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,72
|74.956.726
|% -0,58
|
|PETKM
|4,15
|152.758.954
|% -0,24
|
|IHLAS
|1,03
|28.200.210
|% 0,98
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6601
|7,6635
|% 0,41
|
|Euro
|8,9814
|8,9888
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7374
|9,7862
|% -0,18
|
|Frank
|8,3263
|8,3765
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0374
|2,0476
|% 0,41
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-15,65
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,55
|41,55
|0,11
|