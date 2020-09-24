Asya borsalarında negatif veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları geriledi
24.09.2020 10:18
Son güncelleme : 24.09.2020 10:20
AA
Dünya genelinde dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ülke ekonomilerindeki toparlamanın ivme kaybettiğine işaret ederken, artan Kovid-19 vaka sayıları da tedbirleri tekrar gündeme getirdi.
Bu gelişmeler ve ABD-Çin geriliminin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturdu. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,7 azalarak 3.226 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 1.1 düşüşle 23.088 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,3 seviyelerine geriledi.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 değer azalarak günü 2.273 puandan tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,1 kayıpla 36.889 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşüşle 23.310 puanda seyrediyor.
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|Değişim
|: -0,21%
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|Açılış
|: 1.099
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|Önceki Kapanış
|: 1.103
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|: -0,13%
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|: 461,64
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463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler10:03
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|8.418.323
|% 10,00
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|41.967
|% 9,99
|
|TKURU
|707,00
|5.356.939
|% 9,99
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|YONGA
|43,36
|1.871.461
|% -9,97
|
|DAGI
|10,04
|44.387
|% -9,96
|
|MEGAP
|11,35
|2.249.071
|% -9,92
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,99
|249.479.466
|% 0,00
|
|HALKB
|5,03
|215.238.690
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,28
|210.770.216
|% 0,00
|
|ICBCT
|7,38
|196.283.721
|% 0,00
|
|GARAN
|6,58
|646.018.539
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,99
|249.479.466
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,28
|210.770.216
|% 0,00
|
|HALKB
|5,03
|215.238.690
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,73
|64.753.033
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6810
|7,6895
|% -0,15
|
|Euro
|8,9569
|8,9718
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7302
|9,7790
|% -0,47
|
|Frank
|8,2829
|8,3328
|% -0,28
|
|Riyal
|2,0427
|2,0530
|% -0,25
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|-6,82
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,49
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-49,00
|
|Tam
|3.069
|3.146
|-46,31
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|-22,40
|
|Çeyrek
|744
|761
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,22
|
|B. Petrol
|41,46
|41,46
|-0,31
|