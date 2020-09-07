Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

07.09.2020 10:01

Son güncelleme : 07.09.2020 10:04
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore`de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.



AA

Başbakanlık koltuğuna kimin oturacağına dair belirsizliklerin sürdüğü Japonya'da öncü göstergeler endeksi temmuzda önceki aya göre 3 puan azalarak 3,1'e geriledi.

Verinin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 düşüşle günü 23.090 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 106,3 seviyelerindeki yatay seyrini sürdürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin'in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation şirketine ihracat kısıtlamaları getirerek kara listeye almayı değerlendirdiği haberlerinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 3.315 puan oldu.

Çin yönetiminin ise ABD'ye karşı çip sektörünü desteklemek için kapsamlı bir teşvik paketi planladığı bildirildi. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 38.304 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.625 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 2.384 puanda seyrediyor.


ETİKETLER
AsyaAvrupaborsa




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.086
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.086  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 25,06 100.694.580 % 0,00  
AVOD 3,38 22.336.324 % 0,00  
ADESE 2,04 266.897.317 % 0,00  
AKSGY 2,73 10.280.627 % 0,00  
BRKSN 4,54 4.936.364 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4546 7,4569 % 0,32  
Euro 8,8179 8,8226 % 0,14  
Sterlin 9,8121 9,8613 % -0,30  
Frank 8,1201 8,1691 % 0,20  
Riyal 1,9813 1,9912 % 0,26  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -2,58  
Altın Gr. 463 463 0,43  
Cumhuriyet 3.079 3.126 11,00  
Tam 3.064 3.140 4,62  
Yarım 1.481 1.519 2,24  
Çeyrek 743 759 1,12  
Gümüş.Ons 26,83 26,88 -0,06  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,02  
B. Petrol 42,00 42,00 -0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru