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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

16.07.2020 09:31

Son güncelleme : 16.07.2020 09:31
Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan`da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.



AA

ABD yönetimi dün, Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki  insan hakları ihlallerine "materyal sağladığını" iddia ettiği Çinli teknoloji  firması Huawei'nin bazı çalışanlarına vize kısıtlaması getirdi.

Kararın ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkanı  Donald Trump'ın, bu hafta alınan önlemlere ilave olarak üst düzey Çinli  yetkililere daha fazla yaptırım uygulamayı göz ardı etmediği bildirildi.

Jeopolitik tarafta risk algısını artıran gelişmelerin devam etmesine  karşın, makroekonomik veriler pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bugün  Çin'de açıklanan verilere göre, 2. çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 ve çeyreklik  bazda yüzde 11,5 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde  2,3 azalarak 3.283 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşüşle günü 22.762 puandan  tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,8-107,0 bandında yatay hareket ediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 36.304 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düşüşle 25.196 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.187 puanda seyrediyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinin yeniden  devreye alınması ve ABD-Çin geriliminin risk iştahını azalttığını, hastalığın  tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve pozitif verilerin ise aşağı yönlü  fiyatlamaları dengeleyen unsurlar olarak öne çıktığını belirtiyor.




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