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Asya borsaları hızlı yükseldi

06.07.2020 10:34

Son güncelleme : 06.07.2020 10:34
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde hızlı yükseliş yaşandı.



AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı piyasaların  odağında kalmaya devam ederken, açıklanan verilerin küresel ekonomideki  toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi risk iştahını artırdı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yükselen küresel pay  piyasalarında, yeni haftada yukarı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 5,80 değer kazanarak 3.335,66  puanla Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca,  Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla günü 22.714,4 puandan  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,6 seviyelerinde  dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 36.560 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 kazançla 26.328 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 1,7 artışla 2.188 puanda seyrediyor.




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