Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde hızlı yükseliş yaşandı.
Asya borsaları hızlı yükseldi
06.07.2020 10:34
Son güncelleme : 06.07.2020 10:34
AA
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı piyasaların odağında kalmaya devam ederken, açıklanan verilerin küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi risk iştahını artırdı.
Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yükselen küresel pay piyasalarında, yeni haftada yukarı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 5,80 değer kazanarak 3.335,66 puanla Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca, Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla günü 22.714,4 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,6 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 36.560 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 kazançla 26.328 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.188 puanda seyrediyor.
10:19117.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 1.800,65
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.694
En Düşük
116.674
10:196,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8493
10:197,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:19392,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 392,08
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,05
|740.816
|% 9,93
|
|VKFYO
|4,81
|7.839.274
|% 9,82
|
|PRKAB
|6,51
|22.325.947
|% 8,50
|
|TSPOR
|7,29
|140.928.731
|% 8,16
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|GSRAY
|2,79
|49.863.275
|% -4,78
|
|SISE
|6,05
|243.196.791
|% 5,40
|
|TSPOR
|7,29
|140.928.731
|% 8,16
|
|GARAN
|8,35
|128.044.650
|% 1,58
|
|ALBRK
|1,90
|117.148.409
|% 3,83
|
|THYAO
|11,97
|109.358.046
|% 0,42
|
|ALBRK
|1,90
|117.148.409
|% 3,83
|
|IHLGM
|1,73
|76.239.024
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,08
|91.776.643
|% 1,96
|
|SISE
|6,05
|243.196.791
|% 5,40
|
|SKBNK
|1,65
|64.026.770
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5483
|8,5912
|% 0,12
|
|Frank
|7,2509
|7,2946
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,57
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|4,00
|
|Tam
|2.616
|2.628
|6,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,30
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,38
|43,38
|0,58
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:33RAYSG
Yüzde 5.11 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 481, 077 adet işlem
-
10:32TSPOR
Yüzde 8.31 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 637, 614 adet işlem
-
10:31OYLUM
Yüzde 6.14 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 399, 440 adet işlem
-
10:30XU100
Endeks 117, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 2, 397.00 milyon TL de
-
10:29SISE
Yüzde 5.57 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 700, 168 adet işlem