Asya borsaları hızlı yükseldi













AA

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına dair haber akışı piyasaların odağında kalmaya devam ederken, açıklanan verilerin küresel ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserliği desteklemesi risk iştahını artırdı.Söz konusu gelişmelerle geçen hafta yükselen küresel pay piyasalarında, yeni haftada yukarı yönlü hareketin devam ettiği görüldü.Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 5,80 değer kazanarak 3.335,66 puanla Şubat 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks ayrıca, Temmuz 2015'ten bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla günü 22.714,4 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,6 seviyelerinde dengelendi.Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 36.560 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,8 kazançla 26.328 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 artışla 2.188 puanda seyrediyor.