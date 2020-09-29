Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

29.09.2020 09:48

Son güncelleme : 29.09.2020 09:49
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.



AA

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentileri küresel çapta pay piyasalarının pozitif seyretmesini beraberinde getirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 3.236 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle günü 23.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 105,7 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 38.028 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 23.353 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 primle 2.331 puandan kapandı.


ETİKETLER
asyaborsapiyasa




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.121
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 355,00 211.132 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8167 7,8228 % 0,28  
Euro 9,1231 9,1356 % 0,35  
Sterlin 10,0167 10,0670 % 0,30  
Frank 8,4230 8,4737 % 0,16  
Riyal 2,0768 2,0872 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 -1,65  
Altın Gr. 472 472 0,02  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,50 23,54 -0,14  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 -0,03  
B. Petrol 42,58 42,58 -0,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru