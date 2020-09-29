Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
29.09.2020 09:48
Son güncelleme : 29.09.2020 09:49
AA
Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına karşın aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentileri küresel çapta pay piyasalarının pozitif seyretmesini beraberinde getirdi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,6 artarak 3.236 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle günü 23.539 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 105,7 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 38.028 puanda seyrederken, Asya borsalarından negatif ayrışan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 23.353 puanda bulunuyor. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 1 primle 2.331 puandan kapandı.
18:051.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
0
En Düşük
0
18:057,8249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8331
En Düşük
7,7776
18:059,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0344
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1458
En Düşük
9,0696
18:05472,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,37
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,07
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|355,00
|211.132
|% 0,00
|
|KENT
|355,00
|211.132
|% 0,00
|
|KENT
|355,00
|211.132
|% 0,00
|
|KENT
|355,00
|211.132
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8167
|7,8228
|% 0,28
|
|Euro
|9,1231
|9,1356
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,0167
|10,0670
|% 0,30
|
|Frank
|8,4230
|8,4737
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0768
|2,0872
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 84 kaybederek (% -0.30 ) 1, 259
-
17:59VKFYO
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 754 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 598, 173 adet işlem
-
17:55GSRAY
Yüzde -9.26 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 747, 623 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 18, 166.00 milyon TL de