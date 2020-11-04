Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong`da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
04.11.2020 11:18
Son güncelleme : 04.11.2020 11:20
Küresel pay piyasalarında ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçları takip edilirken, belirsizliğin ortadan kalkacağına ilişkin fiyatlamalar pozitif bir seyir izlenmesini beraberinde getirdi.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ekimde önceki aya göre 2 puan artarak 56,8'e yükseldi. Veri sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,2 artarak 3.277 puan oldu.
Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, bugün yüzde 1,7'lik hızlı artışla günü 23.695 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 104,9 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 40.309 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 primle 2.357 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 24.863 puanda bulunuyor.
11:051.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 9,49
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:058,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0868
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:059,9066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0652
|Açılış
|: 9,9900
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|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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9,9395
En Düşük
9,7727
11:05516,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,56
|Açılış
|: 516,50
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:02
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|59.838.866
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|DAGHL
|15,00
|676.680
|% -9,96
|
|GARAN
|7,01
|1.077.594.821
|% 0,86
|
|HALKB
|5,11
|436.341.342
|% 4,50
|
|TSKB
|2,24
|351.199.456
|% -2,61
|
|VAKBN
|4,07
|347.580.591
|% 1,75
|
|AKBNK
|5,05
|295.788.694
|% 0,20
|
|TSKB
|2,24
|351.199.456
|% -2,61
|
|GARAN
|7,01
|1.077.594.821
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,33
|293.698.343
|% 0,00
|
|HALKB
|5,11
|436.341.342
|% 4,50
|
|VAKBN
|4,07
|347.580.591
|% 1,75
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4897
|8,4958
|% 1,01
|
|Euro
|9,9042
|9,9128
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,9644
|11,0194
|% 0,48
|
|Frank
|9,2357
|9,2913
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2594
|2,2708
|% 1,14
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|515
|516
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|