GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

31.01.2020 13:10

Son güncelleme : 31.01.2020 13:10
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde Japonya hariç negatif bir seyir izlendi.



AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs  salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil  durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden  kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye  yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe  olmadığını savundu.

Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı  tepkiye karşı" uyardı.

Son durumda ise Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı  213'e, virüsten etkilenen kişi sayısı da 9 bin 692'ye çıktı.

Analistler, DSÖ'nün açıklamaları ve Çin'de bugün açıklanan imalat dışı  Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin  piyasalara moral verdiğini, buna karşın birçok ülkenin seyahat ve ticaret  konusunda Çin'e sınırlama getirmesinin etkilerinin gelecek dönem büyüme verileri  üzerinde olumsuz etki yapacağını vurguladı.

Çin'deki tatil dönüşünde ülke merkez bankasının faiz oranlarında  indirim yapması ve likidite oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de  arttığını aktaran analistler, salgına dair haber akışının piyasalara yön veren  temel konu olmayı sürdüreceğini söyledi.

Gelişmeler yaşanırken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,99 artarak  günü 23.205,18 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,14 artışla 109,1  seviyelerinden işlem görüyor.

Kapanışa yakın Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,25 azalışla  26.386,70 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 düşüşle 2.119,01 puanda  ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,27 kayıpla 40.803,46 puanda  seyrediyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:55119.860
Değişim :  0,01% |  10,29
Açılış :  120.096  
Önceki Kapanış :  119.850  
En Yüksek
120.318 En Düşük
119.202
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 7,08 10.271.374 % 20,00  
TRKCM 3,87 423.229.169 % 15,18  
ISBTR 44.400,20 399.602 % 14,95  
DENCM 10,87 37.962.434 % 14,42  
NATEN 17,70 14.930.952 % 13,46  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8232 7,8624 % 0,29  
Frank 6,1417 6,1787 % 0,07  
Riyal 1,5902 1,5982 % 0,15  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.580 2,29  
Altın Gr. 304 304 0,76  
Cumhuriyet 2.008 2.038 0,00  
Tam 2.000 2.050 0,75  
Yarım 967 992 0,36  
Çeyrek 485 496 0,18  
Gümüş.Ons 17,86 17,90 0,01  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,00  
B. Petrol 57,70 57,70 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru