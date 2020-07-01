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Asya borsaları karışık seyretti

01.07.2020 12:58

Son güncelleme : 01.07.2020 12:58
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye  çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2.  çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Verilerin ardından Asya borsaları karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.122 puandan günü  tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,6 seviyelerine  geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.026 puandan, Güney  Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.107 puandan, Hindistan'da Sensex  endeksi yüzde 1,4 yükselerek 35.409 puandan kapandı.

Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.




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