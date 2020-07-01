Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
01.07.2020 12:58
Son güncelleme : 01.07.2020 12:58
AA
Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.
Verilerin ardından Asya borsaları karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.122 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.026 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.107 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselerek 35.409 puandan kapandı.
Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.
12:42115.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -657,08
|Açılış
|: 117.168
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|Önceki Kapanış
|: 116.525
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117.358
En Düşük
115.703
12:426,8570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8650
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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6,8570
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6,8445
12:427,6920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0060
|Açılış
|: 7,7000
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7093
En Düşük
7,6839
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,80
|Açılış
|: 394,26
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|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.871.360
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|111.148.445
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|8.262.804
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|3.866.751
|% 9,97
|
|NUHCM
|16,59
|6.267.800
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|TKURU
|15,54
|16.848
|% -5,07
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|AKGUV
|3,05
|17.416.543
|% -4,69
|
|KRDMD
|3,22
|1.197.703.844
|% -0,92
|
|ASELS
|32,94
|888.713.582
|% 1,42
|
|GARAN
|8,34
|640.755.011
|% -1,42
|
|ODAS
|2,60
|620.917.149
|% 4,84
|
|EKGYO
|2,01
|584.253.100
|% -1,95
|
|KRDMD
|3,22
|1.197.703.844
|% -0,92
|
|EKGYO
|2,01
|584.253.100
|% -1,95
|
|ODAS
|2,60
|620.917.149
|% 4,84
|
|SKBNK
|1,52
|296.512.556
|% 4,83
|
|KARSN
|3,05
|396.906.389
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4785
|8,5210
|% 0,05
|
|Frank
|7,2077
|7,2511
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|7,51
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.610
|2.649
|24,00
|
|Tam
|2.624
|2.636
|12,50
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|6,10
|
|Çeyrek
|637
|646
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,43
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,04
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|1,28
|