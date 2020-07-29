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Asya borsaları karışık seyretti

29.07.2020 10:28

Son güncelleme : 29.07.2020 10:28
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed  Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi Asya tarafında pay piyasaları  karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,2 azalarak 22.397 puandan  kapandı. Endeksteki düşüşte Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesi de etkili  olurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105 seviyelerine geriledi.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in,  Çin'in kredi notunu "A " ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası  kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.289 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 38.398 puanda, Hong  Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 24.844 puanda ve Güney Kore'de Kospi  endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.263 puanda seyrediyor.




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