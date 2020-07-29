Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
29.07.2020 10:28
Son güncelleme : 29.07.2020 10:28
AA
Bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi Asya tarafında pay piyasaları karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 1,2 azalarak 22.397 puandan kapandı. Endeksteki düşüşte Japon yeninin dolar
karşısında güçlenmesi de etkili olurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 105 seviyelerine geriledi.
Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, Çin'in kredi notunu "A " ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesi sonrası kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.289 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 38.398 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 24.844 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 2.263 puanda seyrediyor.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 1.156
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
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|: 7,0550
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|: 438,38
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|: 436,87
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438,57
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BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|15.733.187
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|TKURU
|49,12
|489.088
|% 9,99
|
|KSTUR
|89,85
|26.955
|% 9,98
|
|BFREN
|1.174,70
|2.377.067
|% 9,37
|
|NIBAS
|16,73
|3.992.924
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|KRDMA
|4,19
|1.896.910
|% -8,71
|
|ASELS
|36,60
|300.745.352
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,18
|178.872.039
|% -1,80
|
|GUSGR
|5,98
|149.189.652
|% 0,34
|
|GARAN
|7,34
|116.186.712
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,00
|108.100.464
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,18
|178.872.039
|% -1,80
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|TSKB
|1,16
|54.413.867
|% -0,85
|
|KRDMD
|3,00
|108.100.464
|% -0,99
|
|GUSGR
|5,98
|149.189.652
|% 0,34
|
|IHLAS
|0,87
|19.572.751
|% -3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,9772
|9,0222
|% 0,45
|
|Frank
|7,5577
|7,6033
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8486
|1,8579
|% 0,35
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.960
|1.961
|2,25
|
|Altın Gr.
|437
|438
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.865
|2.905
|9,10
|
|Tam
|2.952
|2.987
|9,40
|
|Yarım
|1.433
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|719
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,01
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|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,01
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|B. Petrol
|43,77
|43,77
|0,16
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