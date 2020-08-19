Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Asya borsaları karışık seyretti
19.08.2020 11:03
Son güncelleme : 19.08.2020 11:20
AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret görüşmelerini ertelediğini ve şu an Çin ile konuşmak istemediğini belirtmesinin ardından ticaret savaşına ilişkin endişeler, Asya tarafında yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.
Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak günü 3.408 puandan kapandı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 23.111 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzd 0,5 artışla 38.716 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 25.185 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.361 puanda seyrediyor.
11:051.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.106
En Düşük
1.099
11:057,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,3428
11:058,7993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0057
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,8260
En Düşük
8,7628
11:05470,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,09
|Açılış
|: 470,31
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
467,98
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BRMEN
|2,44
|10.312.209
|% 9,42
|
|AYEN
|6,39
|14.642.539
|% 6,86
|
|BOSSA
|9,32
|4.683.456
|% 5,31
|
|EPLAS
|15,10
|12.095
|% 4,07
|
|BAKAB
|9,88
|3.894.808
|% 3,73
|
|KENT
|2.040,10
|3.870.070
|% -10,00
|
|DARDL
|11,35
|66.261
|% -9,92
|
|BMELK
|6,58
|6.554
|% -9,62
|
|FRIGO
|30,52
|204.637
|% -9,60
|
|BURCE
|24,88
|7.106.638
|% -8,19
|
|GARAN
|7,27
|435.659.510
|% 1,96
|
|GUSGR
|6,23
|291.940.007
|% 1,63
|
|RTALB
|62,05
|276.225.855
|% 8,48
|
|SISE
|6,10
|273.563.069
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,94
|273.119.254
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|273.119.254
|% 0,00
|
|GARAN
|7,27
|435.659.510
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,16
|109.847.945
|% 1,41
|
|GUSGR
|6,23
|291.940.007
|% 1,63
|
|SISE
|6,10
|273.563.069
|% 2,69
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3643
|7,3684
|% -0,06
|
|Euro
|8,7905
|8,7993
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7302
|9,7790
|% 0,03
|
|Frank
|8,1280
|8,1770
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|-14,94
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,11
|45,11
|-0,35
|
Seans Raporu
11:05
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