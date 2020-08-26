Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
26.08.2020 10:06
Son güncelleme : 26.08.2020 10:10
AA
ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı Asya tarafında gündemin bir numaralı maddesi olmaya devam ederken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesiyle iki ülke arasında ocakta imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasına bağlılıklarını teyit etti.
Pozitif gelişmelere karşın Çin borsası bugün sert düşerken, Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 14 günlük ters repo yoluyla 200 milyar yuan (yaklaşık 29 milyar dolar) enjekte ettiğini açıkladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 azalarak 3.330 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 22 endeksi 23.291 ve Güney Kore'de Kospi endeksi 2.366 puanla dünkü kapanış seviyelerinin hemen altından günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,4 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.812 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.457 puanda bulunuyor.
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
0
En Düşük
0
18:057,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0084
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
18:058,7403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
18:05456,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,88
|Açılış
|: 456,43
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 184,97
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,01
|81.390.575
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,14
|60.119.526
|% 0,00
|
|FONET
|10,00
|5.243.307
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,01
|81.390.575
|% 0,00
|
|ALKA
|14,45
|51.275.862
|% 0,00
|
|DIRIT
|2,09
|413.851
|% 0,00
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 0,00
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% 0,00
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% 0,00
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3962
|7,3986
|% 0,11
|
|Euro
|8,7312
|8,7403
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,6973
|9,7459
|% 0,02
|
|Frank
|8,0954
|8,1442
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9664
|1,9763
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,67
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,36
|46,36
|0,07
|