Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler piyasalara yön veren temel faktör olurken, bugün başlayacak Jackson Hole konferansı kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell`ın yapacağı değerlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.
Asya borsaları karışık seyretti
27.08.2020 09:49
Son güncelleme : 27.08.2020 09:50
AA
Powell'ın Fed'in uzun zamandır beklenen yeni para politikası çerçevesi ve enflasyon hedefine dair ipuçlarının aranacağı konuşması öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Borsaların seyrinde, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan verilerin karışık bir görünüm ortaya koyması da etkili oldu. Çin'de sanayi kesimi karları temmuzda yıllık yüzde 19,6 ile beklentilerin üzerinde artarken, Japonya'da tüm sanayi aktivite endeksi haziranda aylık yüzde 6,1 yükselişle piyasa öngörülerinin altında kaldı.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.344 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 23.209 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 39.253 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 25.271 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.350 puanda seyrediyor.
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
0
En Düşük
0
18:057,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3778
En Düşük
7,3432
18:058,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7373
En Düşük
8,6864
18:05459,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,27
|Açılış
|: 459,48
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
458,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,13
|46.605.728
|% 6,02
|
|SANKO
|7,24
|2.112.079
|% 5,15
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,16
|44.643.926
|% 0,00
|
|ULKER
|22,80
|41.708.277
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,33
|6.809.983
|% 0,00
|
|EUHOL
|1,69
|2.372.282
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.034.929.099
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,58
|958.754.153
|% 0,00
|
|SASA
|15,13
|889.452.017
|% 0,00
|
|SISE
|6,25
|2.368.000.438
|% 0,00
|
|PETKM
|4,03
|1.147.167.864
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,07
|497.714.867
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|389.281.586
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,09
|785.989.937
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3627
|7,3679
|% 0,07
|
|Euro
|8,7110
|8,7208
|% 0,03
|
|Sterlin
|9,7053
|9,7540
|% 0,06
|
|Frank
|8,0838
|8,1325
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-11,48
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,15
|46,15
|-0,01
|