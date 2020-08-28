Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
28.08.2020 10:54
Son güncelleme : 28.08.2020 10:57
AA
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün enflasyon hedefine göre politika belirleyeceklerini açıklaması pay piyasalarını desteklerken, Japonya’da Başbakan Abe Şinzo'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 2012'den beri sürdürdüğü başbakanlık görevinden istifa edeceği ileri sürüldü.
Abe ise ülseratif kolit hastalığının tekrarladığını ve risklerin kötüleştiğini belirterek, aniden istifa ederek bir soruna yol açmak istemediğini söyledi.
2012 seçimlerini kazanarak ikinci kez başbakanlık görevine gelen Abe, Japonya tarihinde en uzun süre başbakanlık yapan kişi unvanını taşıyor.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, haftayı yüzde 1,4 düşüşle 22.883 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybıyla 106,1 seviyelerinde hareket ediyor.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 artışla 3.400 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2.342 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 39.421 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 kazançla 25.664 puanda seyrediyor.
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|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
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|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|16.938.651
|% 9,96
|
|BURVA
|63,50
|770.636
|% 9,96
|
|EMNIS
|4,53
|93.318
|% 9,95
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|AKMGY
|43,30
|256.419
|% -5,87
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|YKGYO
|3,88
|50.108.707
|% -4,67
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|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
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|KRDMD
|3,07
|350.140.799
|% 4,42
|
|TSPOR
|5,13
|230.235.838
|% 5,56
|
|GUSGR
|6,50
|136.960.261
|% -1,37
|
|PETKM
|4,06
|136.131.451
|% -0,73
|
|GARAN
|6,98
|120.769.706
|% -0,14
|
|KRDMD
|3,07
|350.140.799
|% 4,42
|
|TSPOR
|5,13
|230.235.838
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,68
|117.538.943
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,88
|71.509.344
|% 0,53
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|PETKM
|4,06
|136.131.451
|% -0,73
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|10:39
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,3351
|7,3366
|% -0,28
|
|Euro
|8,7231
|8,7325
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7145
|9,7633
|% 0,45
|
|Frank
|8,0849
|8,1336
|% 0,42
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|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,11
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|10:39
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.946
|1.947
|16,66
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|Altın Gr.
|459
|459
|3,39
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
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|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
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|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
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|Gümüş.Ons
|27,28
|27,33
|0,28
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
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|B. Petrol
|45,37
|45,37
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