Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
01.09.2020 10:13
Son güncelleme : 01.09.2020 10:14
AA
Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 47,2'ye yükseldi.
Beklentilerin üzerinde gelen veriye karşın endeksin hala 50 eşik değerinin altında kalması Nikkei 225 endeksinde dalgalı seyri beraberinde getirdi. Gün içinde 23.200 puana kadar yükselen Nikkei 225 endeksi, günü 23.138 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,2 değer kaybederek 105,7 seviyelerine geriledi.
Çin'de de imalat sanayi PMI'ın ağustosta önceki aya göre 0,5 puan artarak 53,1'e çıkmasına karşın Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,04 düşüşle 3.394 puanda bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 38.846 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.350 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 25.180 puanla yatay hareket ediyor.
09:551.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
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|Açılış
|: 1.082
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|Önceki Kapanış
|: 1.079
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En Düşük
1.082
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,3650
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|Önceki Kapanış
|: 7,3630
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En Düşük
7,3225
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
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En Düşük
8,7425
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|Değişim
|: 1,29%
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|Açılış
|: 470,85
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
471,12
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|FORMT
|3,33
|3.821.618
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,60
|18.534.380
|% 0,00
|
|NETAS
|15,62
|77.108.314
|% 0,00
|
|KERVT
|4,94
|134.976.098
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,55
|51.134.014
|% 0,00
|
|ARDYZ
|26,38
|14.289.437
|% -0,95
|
|FORMT
|3,33
|3.821.618
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,60
|18.534.380
|% 0,00
|
|NETAS
|15,62
|77.108.314
|% 0,00
|
|KERVT
|4,94
|134.976.098
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% 0,00
|
|GARAN
|6,76
|739.299.999
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,14
|645.199.841
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,05
|1.542.596.341
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,76
|794.831.925
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|605.415.854
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,70
|357.169.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|257.249.488
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3668
|7,3723
|% 0,36
|
|Euro
|8,8236
|8,8287
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,8372
|9,8866
|% 0,47
|
|Frank
|8,1416
|8,1907
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9567
|1,9665
|% 0,18
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.990
|21,53
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,70
|28,75
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,13
|
|B. Petrol
|45,82
|45,82
|0,54
|