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Asya borsaları karışık seyretti

25.09.2020 11:13

Son güncelleme : 25.09.2020 11:14
Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izlendi.



AA

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,1 azalışla 3.219,42 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.278,79 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 23.204,62 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 105,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 artışla 37.104,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 23.262,26 puanda seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentilerinin ise pay piyasalarını desteklediğini belirtti.


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