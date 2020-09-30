Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
30.09.2020 09:55
Son güncelleme : 30.09.2020 09:55
AA
Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de eylülde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.
Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.213 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 23.185 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.449 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.328 puanda seyrediyor.
18:051.123
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9,0991
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|: 472,62
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|: 476,54
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477,72
En Düşük
470,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,57
|196.356.060
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|141.343.213
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,76
|109.582.082
|% 0,00
|
|PARSN
|22,80
|69.999.528
|% 0,00
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 0,00
|
|GLYHO
|4,57
|196.356.060
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,07
|141.343.213
|% 0,00
|
|OYAKC
|7,76
|109.582.082
|% 0,00
|
|PARSN
|22,80
|69.999.528
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% 0,00
|
|ASELS
|18,61
|1.723.857.336
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,80
|673.716.517
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|4.658.283.999
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.098.975.543
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,73
|487.983.271
|% 0,00
|
|GARAN
|6,90
|1.770.636.208
|% 0,00
|
|ODAS
|2,72
|656.753.457
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7665
|7,7742
|% -0,54
|
|Euro
|9,1082
|9,1172
|% -0,67
|
|Sterlin
|9,9675
|10,0175
|% -0,43
|
|Frank
|8,4192
|8,4700
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0703
|2,0807
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,26
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,11
|
|B. Petrol
|41,15
|41,15
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:58OZRDN
Yüzde 6.61 oranında artışla 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 312, 587 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 841, 262 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
-
17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
-
17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem