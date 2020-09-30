Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Asya borsaları karışık seyretti

30.09.2020 09:55

Son güncelleme : 30.09.2020 09:55
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.



AA

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de eylülde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5'e, hizmet sektörü PMI 55,9'a yükselerek beklentileri aşarken, Japonya'da sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,7 artış kaydetti.

Ekonomideki toparlamanın sürdüğüne işaret eden verilere karşın kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalarak 3.213 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 23.185 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 105,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 38.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 23.449 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 2.328 puanda seyrediyor.


ETİKETLER
asyaborsapiyasa




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.123
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.123  
En Yüksek
0 En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASELS 18,61 1.723.857.336 % 0,00  
GLYHO 4,57 196.356.060 % 0,00  
IHLAS 1,07 141.343.213 % 0,00  
OYAKC 7,76 109.582.082 % 0,00  
PARSN 22,80 69.999.528 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7665 7,7742 % -0,54  
Euro 9,1082 9,1172 % -0,67  
Sterlin 9,9675 10,0175 % -0,43  
Frank 8,4192 8,4700 % -0,51  
Riyal 2,0703 2,0807 % -0,28  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 -10,26  
Altın Gr. 473 473 -3,73  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 23,79 23,83 -0,38  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,11  
B. Petrol 41,15 41,15 -0,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru