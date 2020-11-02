Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
02.11.2020 10:20
Son güncelleme : 02.11.2020 10:26
AA
Başta Avrupa olmak üzere dünya çapında birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması ve bu kapsamda gündeme gelen sıkı tedbirler pay piyasalarında satış baskısı oluştururken, ABD'de yarın yapılacak seçimler de yatırımcı risk algısı açısından gündemin odağında bulunuyor.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticisi Endeksi (PMI), yükselişini üst üste 6. aya taşıyarak ekimde 53,6'ya çıktı. Söz konusu veri, Japonya'da ise ekimde beklentilerin üzerinde gelerek 48,7 oldu.
Ekonomide toparlanmaya işaret eden PMI verilerine karşın risk ve belirsizliklere ilişkin fiyatlamalar pay piyasalarında dalgalı bir seyri beraberinde getirdi.
Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kaybederek 3.221 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artarak günü 23.295 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 yükselişle 104,8 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 39.456 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artışla 24.400 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 primle 2.300 puanda seyrediyor.
10:131.125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 12,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.126
En Düşük
1.118
10:138,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,3952
En Düşük
8,3137
10:139,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7650
|
9,7797
En Düşük
9,6704
10:13508,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 4,12
|Açılış
|: 508,41
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
508,70
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler10:13
|KARTN
|1.994,00
|6.203.334
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|IZMDC
|26,12
|5.795.532
|% 9,93
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,63
|386.647.060
|% 3,14
|
|KRDMD
|3,22
|110.440.716
|% 3,87
|
|GARAN
|6,64
|93.357.406
|% 0,61
|
|SISE
|6,16
|61.605.760
|% 0,49
|
|SKBNK
|1,84
|54.251.563
|% 1,66
|
|TSKB
|2,63
|386.647.060
|% 3,14
|
|KRDMD
|3,22
|110.440.716
|% 3,87
|
|SKBNK
|1,84
|54.251.563
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,07
|21.288.995
|% 0,94
|
|ALBRK
|1,65
|28.478.059
|% 1,85
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3848
|8,3941
|% 0,58
|
|Euro
|9,7615
|9,7737
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7972
|10,8514
|% 0,21
|
|Frank
|9,1148
|9,1697
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% 0,57
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|4,99
|
|Altın Gr.
|508
|508
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.390
|-16,00
|
|Tam
|3.333
|3.416
|44,51
|
|Yarım
|1.611
|1.652
|21,52
|
|Çeyrek
|808
|826
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|36,59
|36,59
|-1,35
|