Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Asya borsaları karışık seyretti
25.02.2020 10:19
Son güncelleme : 25.02.2020 10:47
AA
Çin'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665'e yükselirken, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka saptandı. Kovid-19'a yönelik aşı bulunup bulunmadığına dair haber kirliliği de piyasalarda volatilitenin artmasına neden oldu.
Gelişmelerin etkisiyle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,66 azalarak 3.011,27 puan oldu.
Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi güne sert düşüşle başlamasının ardından yüzde 3,34 gerileyerek 22.605,41 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 110,9 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 40.444,60 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,16 yükselişle 26.862,71 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,18 primle 2.103,61 puanda seyrediyor.
10:31115.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 656,12
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
115.382
10:316,1044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0093
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
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6,1310
En Düşük
6,0709
10:316,6288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6584
En Düşük
6,5938
10:31321,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,77
|Açılış
|: 321,40
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|4,15
|62.633.647
|% 15,28
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|OYLUM
|5,18
|4.904.300
|% 11,40
|
|HATEK
|9,38
|6.547.858
|% 11,14
|
|MIPAZ
|3,24
|24.514.795
|% 10,20
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,60
|1.644.010
|% -4,94
|
|TURGG
|51,00
|855.739
|% -3,59
|
|TKURU
|6,78
|1.017
|% -3,00
|
|THYAO
|13,94
|400.104.275
|% 0,58
|
|ASELS
|29,06
|189.471.116
|% 1,54
|
|KRDMD
|2,84
|100.522.369
|% 0,35
|
|ISFIN
|3,72
|91.069.352
|% 3,91
|
|ODAS
|2,21
|67.341.358
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,84
|100.522.369
|% 0,35
|
|ODAS
|2,21
|67.341.358
|% 1,38
|
|THYAO
|13,94
|400.104.275
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,72
|91.069.352
|% 3,91
|
|CEMAS
|1,32
|29.665.565
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8654
|7,9048
|% -0,19
|
|Frank
|6,2033
|6,2407
|% -0,31
|
|Riyal
|1,6208
|1,6289
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-16,62
|
|Altın Gr.
|321
|321
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,56
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