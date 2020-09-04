Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları satış ağırlıklı seyretti
04.09.2020 10:31
Son güncelleme : 04.09.2020 10:32
AA
Bir süredir karışık bir seyir izlenen Asya borsaları, ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle bugün negatif seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 azalarak 3.356 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalışla 23.205 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106,1 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 kayıpla 38.542 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 gerilemeyle 24.626 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi 1,2 düşüşle 2.368 puanda seyrediyor.
10:161.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.081
En Düşük
1.073
10:167,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4557
En Düşük
7,4158
10:168,8200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0068
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8343
En Düşük
8,7920
10:16463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,53
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler10:14
|MMCAS
|2,75
|66.017
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|363.283
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.289.804
|% 10,00
|
|EMNIS
|7,27
|340.970
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,05
|3.359.125
|% 9,96
|
|KENT
|412,70
|836.543
|% -9,99
|
|ETILR
|2,81
|830.158
|% -9,94
|
|IZMDC
|19,11
|3.953.018
|% -7,14
|
|FRIGO
|21,64
|402.569
|% -6,64
|
|BURVA
|56,50
|115.204
|% -6,61
|
|FENER
|36,22
|125.643.687
|% 6,15
|
|GSRAY
|3,74
|108.117.192
|% 2,47
|
|ASELS
|16,97
|90.640.295
|% 0,41
|
|TSPOR
|5,75
|49.619.027
|% 2,50
|
|GARAN
|6,78
|47.128.097
|% 0,30
|
|GSRAY
|3,74
|108.117.192
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,74
|29.087.590
|% 1,16
|
|TSKB
|1,08
|17.244.138
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,03
|25.524.144
|% 0,50
|
|GSDHO
|2,18
|25.948.276
|% 0,93
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4514
|7,4552
|% 0,30
|
|Euro
|8,8218
|8,8297
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,8649
|9,9144
|% 0,27
|
|Frank
|8,1531
|8,2022
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9816
|1,9915
|% 0,33
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|4,64
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|43,70
|43,70
|-0,37
|