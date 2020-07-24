Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi.
Asya borsaları sert düştü
24.07.2020 10:38
Son güncelleme : 24.07.2020 10:38
AA
Analistler, dün ABD endekslerinin beklentilerden kötü gelen haftalık işsizlik verileriyle değer kaybetmesi ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim ile Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.
Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3,8 azalışla 3.197 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,71 değer kaybıyla 2.200 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüşle 37.902 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 24.677 puanda seyrediyor.
Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,23 seviyelerinde bulunuyor.
10:21118.739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -292,16
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:216,8485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:217,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
10:21416,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,99
|Açılış
|: 416,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,11
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|10.245.688
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|828.167
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|10.720.255
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,52
|872.555
|% -7,00
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,46
|650.640.769
|% 0,91
|
|SISE
|6,62
|472.789.242
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,34
|245.950.442
|% 0,43
|
|ALKIM
|15,22
|158.741.442
|% 7,79
|
|TRKCM
|4,44
|144.159.088
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,34
|245.950.442
|% 0,43
|
|SISE
|6,62
|472.789.242
|% 5,08
|
|TRKCM
|4,44
|144.159.088
|% 4,72
|
|ODAS
|2,74
|69.411.299
|% -0,72
|
|TSKB
|1,25
|27.402.576
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6855
|8,7290
|% -0,05
|
|Frank
|7,3738
|7,4183
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,56
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.735
|11,70
|
|Tam
|2.792
|2.807
|12,00
|
|Yarım
|1.355
|1.373
|5,90
|
|Çeyrek
|680
|687
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,66
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,97
|4,98
|0,01
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,25
|
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