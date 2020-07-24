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Asya borsaları sert düştü

24.07.2020 10:38

Son güncelleme : 24.07.2020 10:38
Asya borsalarında, haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izlendi.



AA

Analistler, dün ABD endekslerinin beklentilerden kötü gelen haftalık  işsizlik verileriyle değer kaybetmesi ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilim  ile Asya borsalarında da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın 3,8  azalışla 3.197 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,71  değer kaybıyla 2.200 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 düşüşle 37.902  puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kaybıyla 24.677 puanda  seyrediyor. 

Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem  gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 106,23 seviyelerinde bulunuyor.




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