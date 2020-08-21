Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
21.08.2020 11:37
Son güncelleme : 21.08.2020 11:38
AA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ilişkin aşı geliştirilmesine dair olumlu haber akışı ve ABD-Çin gerilimini yatıştıran açıklamalar, Asya borsalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, iki ülkenin ocakta imzaladıkları 1. faz ticaret anlaşmasındaki durumu değerlendirmek üzere gelecek günlerde görüşme kararı aldığı bildirildi.
Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.381 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2.305 puandan kapandı.
Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ağustosta önceki aya göre 1,4 puan artarak 46,6'ya yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 22.920 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 105,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 38.540 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 25.098 puanda seyrediyor.
11:231.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.133
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|Önceki Kapanış
|: 1.127
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1.141
En Düşük
1.133
11:237,2481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0494
|Açılış
|: 7,2550
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|Önceki Kapanış
|: 7,3530
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7,3403
En Düşük
7,1952
11:238,5616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0970
|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,6650
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8,7168
En Düşük
8,5427
11:23449,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -7,13
|Açılış
|: 449,83
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|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,24
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.397.229
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.247.853
|% -9,99
|
|TKURU
|72,10
|1.993.799
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.347.123.360
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,60
|1.099.716.857
|% 2,83
|
|GARAN
|7,25
|332.985.751
|% 1,54
|
|TKFEN
|15,97
|295.456.773
|% 5,00
|
|SISE
|6,33
|279.253.436
|% 1,44
|
|PETKM
|4,90
|1.347.123.360
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,57
|153.611.002
|% 1,95
|
|EKGYO
|2,04
|185.111.218
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,20
|177.734.301
|% 1,85
|
|ZOREN
|3,08
|246.214.875
|% 5,84
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2373
|7,2569
|% -0,56
|
|Euro
|8,5487
|8,5785
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,5196
|9,5674
|% -1,00
|
|Frank
|7,9122
|7,9598
|% -1,20
|
|Riyal
|1,9213
|1,9310
|% -0,97
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-15,26
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,07
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,13
|