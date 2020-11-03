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Asya borsaları yükseldi

03.11.2020 13:52

Son güncelleme : 03.11.2020 13:54
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.



ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alırken, dün beklentilerden iyi gelen imalat sanayi verilerinin desteği ile küresel pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve tekrar gündeme gelen sıkı tedbirlere karşın aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı da pay piyasalarındaki olumlu havayı destekledi.

Söz konusu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak kapanışta 3.271 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 40.221 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükselişle 24.940 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 primle 2.343 puandan günü tamamladı.

Japonya'da resmi tatil dolayısıyla piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, uluslararası piyasalarda dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 104,6 seviyelerine geriledi.


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