Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsaları yükseldi
05.11.2020 09:54
Son güncelleme : 05.11.2020 09:56
ABD'de başkanlık seçimi sonuçlarının halen kesinleşmemesi nedeniyle küresel çapta pay piyasalarında belirsizlik ve oynaklıkların artmasına karşın, seçim sonrası teşvik paketinin yeniden gündeme geleceği beklentileri risk iştahını artırdı.
Bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı öncesinde Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artışla 3.317 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 yükselerek 24.105 puandan kapandı. Dolar/Yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,4 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 primle 41.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 kazançla 25.540 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 artışla 2.407 puanda seyrediyor.
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
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|: 0,67%
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|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,4795
En Düşük
8,4114
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
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|Açılış
|: 9,9000
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|Önceki Kapanış
|: 9,9900
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9,9642
En Düşük
9,8472
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|: 0,76%
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|Açılış
|: 519,75
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|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,25
|21.352.852
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4707
|8,4776
|% 0,67
|
|Euro
|9,9462
|9,9587
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,9389
|10,9938
|% 0,33
|
|Frank
|9,2598
|9,3156
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2511
|2,2624
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,30
|
|Altın Gr.
|520
|520
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,12
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem