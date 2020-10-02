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Asya`da tatil nedeniyle birçok borsa kapalı

02.10.2020 10:23

Son güncelleme : 02.10.2020 10:25
Asya tarafında resmi tatil dolayısıyla birçok borsada işlem gerçekleştirilmezken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi günü düşüşle tamamladı.



AA

Dün teknik bir arıza nedeniyle tüm gün boyunca borsada işlemlerin durdurulduğu Japonya'da, işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı. Ülkede, Tüketici Güven Endeksi ise eylülde bir önceki aya göre 3,4 puan artışla 32,7'ye yükseldi.

Karışık gelen veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 azalışla 23.029,90 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 105,1 seviyelerine geriledi.

Çin, Hindistan, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.


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