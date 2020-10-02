Asya tarafında resmi tatil dolayısıyla birçok borsada işlem gerçekleştirilmezken, Japonya`da Nikkei 225 endeksi günü düşüşle tamamladı.
Asya`da tatil nedeniyle birçok borsa kapalı
02.10.2020 10:23
Son güncelleme : 02.10.2020 10:25
AA
Dün teknik bir arıza nedeniyle tüm gün boyunca borsada işlemlerin durdurulduğu Japonya'da, işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 3'e çıktı. Ülkede, Tüketici Güven Endeksi ise eylülde bir önceki aya göre 3,4 puan artışla 32,7'ye yükseldi.
Karışık gelen veriler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisi ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,7 azalışla 23.029,90 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 105,1 seviyelerine geriledi.
Çin, Hindistan, Hong Kong ve Güney Kore borsalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.
10:101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.139
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|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.144
En Düşük
1.138
10:107,7666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0206
|Açılış
|: 7,7850
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7792
En Düşük
7,7252
10:109,1142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,0950
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|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1311
En Düşük
9,0459
10:10478,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,61
|Açılış
|: 478,53
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|Önceki Kapanış
|: 474,51
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479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler10:08
|OLMIP
|10,45
|3.630.863
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|2.600.222
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|BMELK
|10,95
|1.240.449
|% 9,94
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|345.421
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|ASELS
|18,68
|78.082.969
|% 0,81
|
|SISE
|6,93
|73.601.343
|% 0,29
|
|GARAN
|7,08
|59.355.064
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,43
|55.374.688
|% 0,59
|
|TURSG
|6,07
|36.022.977
|% 0,50
|
|KRDMD
|3,43
|55.374.688
|% 0,59
|
|SISE
|6,93
|73.601.343
|% 0,29
|
|HURGZ
|2,56
|25.635.967
|% 4,92
|
|ODAS
|2,79
|25.647.911
|% 0,00
|
|GARAN
|7,08
|59.355.064
|% -0,56
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7577
|7,7644
|% 0,24
|
|Euro
|9,0963
|9,1091
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,9749
|10,0249
|% 0,28
|
|Frank
|8,4289
|8,4796
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0666
|2,0769
|% 0,42
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,91
|
|Altın Gr.
|478
|478
|3,41
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-1,31
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