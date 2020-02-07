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Audi, 107 bin aracını geri çağırıyor

07.02.2020 07:27

Son güncelleme : 07.02.2020 07:27
Alman otomotiv devi Volkswagen, Japon üretici Takata`nın hava yastıklarındaki üretim hatası nedeniyle, söz konusu parçanın bulunduğu 107 bin Audi marka otomobili geri çağırma kararı aldı.



ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) yayımladığı belgede, söz konusu hata nedeniyle Audi'nin 2000 ve 2001 model TT Roadster, 2000 model TT Coupe, 1998 model A8, ve 1998-2000 yıllarında üretilen A6 ve A8 otomobillerinin geri çağıracağı belirtildi.

Belgede, şirketin Takata hava yastıklarında görülen ve kaza anında hava yastığının işlevini yerine getirmesini engelleyen bir üretim hatası nedeniyle geri çağırma tedbirine başvurduğu kaydedildi.

Şirketin araç sahiplerine bu konuda uyarı yazısı gönderdiği de ifade edildi.

Hatalı hava yastıklarının neyle değiştirileceği konusunda şirketin henüz bir karara varmadığı, ancak mart başından itibaren geri çağrılan araçlardaki parçaların değiştirilebileceğine işaret edildi.

Japon otomobil güvenlik donanımları Takata, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada hava yastıklarının "sert bir savrulma" ve "çok fazla baskıyla patlamasına yol açan imalat hatası nedeniyle 10 milyon hava yastığını geri çağırma kararı almıştı.

Açıklamada hatadan Audi, BMW, Honda, Daimler Vans, Fiat Chrysler, Ferrari, Ford, General Motors, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota ve Volkswagen gibi markaların etkilendiği bildirilmişti.

Daha önce de hava yastıklarında kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında yanıcılığının artması nedeniyle içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 Serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

Alman otomotiv şirketi BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.

70 milyon araç geri çağrılma sürecinde

Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, toplam 70 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.





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