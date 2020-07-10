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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

10.07.2020 12:03

Son güncelleme : 10.07.2020 12:03
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla  362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 12.437 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.016 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalarak 7.187 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8  değer kaybederek 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.437  puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1270 ve sterlin/dolar  paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2587 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, özellikle Asya ülkelerinde görülen yeni tip corona virüs  (Kovid-19) vakalarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini yükselttiğini  belirterek, bu durumun da küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep  olduğunu söyledi.

Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve  Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceğini kaydeden analistler, ABD'de  ise Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.   




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