Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
10.07.2020 12:03
Son güncelleme : 10.07.2020 12:03
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 362 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 12.437 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşerek 6.016 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalarak 7.187 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybederek 4.983 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşerek 19.437 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1270 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2587 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, özellikle Asya ülkelerinde görülen yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın salgında ikinci dalga endişelerini yükselttiğini belirterek, bu durumun da küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyre sebep olduğunu söyledi.
Bugün Euro
Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin izleneceğini kaydeden analistler, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
11:48114.770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -1.024,08
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
11:486,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8682
En Düşük
6,8563
11:487,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0080
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7659
En Düşük
7,7277
11:48398,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,45
|Açılış
|: 398,40
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,55
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.146.307
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|KRTEK
|4,86
|7.012.178
|% 8,72
|
|RTALB
|36,78
|92.018.108
|% 7,86
|
|BFREN
|366,70
|25.644.191
|% 7,03
|
|TSPOR
|6,24
|3.708.781
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|4.835.337
|% -9,86
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,70
|31.216.018
|% -9,56
|
|TURGG
|55,90
|9.011.675
|% -8,44
|
|EKGYO
|2,10
|634.838.398
|% -2,78
|
|SISE
|6,34
|496.853.888
|% -0,63
|
|TRKCM
|4,66
|491.887.978
|% 0,65
|
|GARAN
|7,83
|434.217.020
|% -1,01
|
|THYAO
|11,62
|393.995.989
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,10
|634.838.398
|% -2,78
|
|ZOREN
|2,54
|282.198.561
|% 0,79
|
|KRDMD
|3,01
|328.072.275
|% -2,59
|
|ODAS
|2,66
|280.987.189
|% 1,14
|
|TSKB
|1,22
|130.635.479
|% -2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6196
|8,6628
|% -0,07
|
|Frank
|7,2597
|7,3035
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|1,74
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.589
|2.610
|5,50
|
|Tam
|2.665
|2.679
|5,80
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,80
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,67
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,62
|