Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
29.09.2020 10:52
Son güncelleme : 29.09.2020 10:58
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 361 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 12.787 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 5.902 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.817 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 azalışla 6.749 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.070 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,1676'dan işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı aşı konusundaki olumlu haber akışı ve teşviklerin devam edeceği beklentilerine karşın Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında yapılan Brexit ayrılık anlaşmasının uygulanmasına ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da pay piyasalarını olumsuz etkilediğini belirtti.
10:431.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
10:437,8449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8539
En Düşük
7,7776
10:439,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0616
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1684
En Düşük
9,0696
10:43474,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,82
|Açılış
|: 474,07
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler10:43
|YAPRK
|53,35
|356.805
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|708.891
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|1.999.413
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|568.768
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|3.203.349
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|GSRAY
|4,06
|31.722.534
|% -7,31
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|SISE
|7,67
|1.256.991.918
|% -1,29
|
|GARAN
|6,98
|212.402.751
|% -0,14
|
|ODAS
|2,78
|198.507.998
|% 2,21
|
|SODA
|8,56
|192.119.941
|% -2,17
|
|TRKCM
|4,97
|178.722.038
|% -2,55
|
|SISE
|7,67
|1.256.991.918
|% -1,29
|
|ODAS
|2,78
|198.507.998
|% 2,21
|
|CEMAS
|1,75
|104.545.742
|% 6,06
|
|IHEVA
|2,30
|103.009.355
|% 0,44
|
|TRKCM
|4,97
|178.722.038
|% -2,55
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8421
|7,8449
|% 0,57
|
|Euro
|9,1596
|9,1657
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,0514
|10,1018
|% 0,65
|
|Frank
|8,4491
|8,5000
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0829
|2,0934
|% 0,39
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|0,00
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,65
|42,65
|-0,22
|