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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

30.09.2020 10:59

Son güncelleme : 30.09.2020 11:01
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 azalışla 360 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 12.755 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 5.890 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 4.806 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 6.703 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 18.990 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1,1730'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın tartışmasının yatırımcı hassasiyeti üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Son anketlere göre, Trump'ın önünde olan Biden'ın, dün geceki tartışmadan da başarılı çıktığını aktaran analistler, Biden'ın farkı açabileceği tahminleri ve teşvik paketine ilişkin belirsizlikle pay piyasalarında baskı yarattığını söyledi.

Analistler, ABD'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.


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