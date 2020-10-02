Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
02.10.2020 11:11
Son güncelleme : 02.10.2020 11:14
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 359 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 12.614 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 kayıpla 5.840 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 4.787 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 azalışla 6.710 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 18.916 puanda seyrediyor.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının küresel piyasaların odağına yerleştiğini aktardı.
Trump'ın kendisi ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklaması sonrasında piyasalardaki risk iştahının azaldığını belirten analistler, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporunun öne çıktığını dile getirdi.
10:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.145
En Düşük
1.138
10:597,7679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7792
En Düşük
7,7252
10:599,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1311
En Düşük
9,0459
10:59476,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,70
|Açılış
|: 476,21
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler10:57
|MERKO
|14,52
|53.849.805
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.647.308
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|5.854.613
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|479.565
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|6,97
|403.369.201
|% 0,87
|
|ASELS
|18,68
|352.327.533
|% 0,81
|
|KRDMD
|3,42
|255.901.797
|% 0,29
|
|GARAN
|7,10
|216.662.297
|% -0,28
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|KRDMD
|3,42
|255.901.797
|% 0,29
|
|HURGZ
|2,36
|145.584.514
|% -3,28
|
|SISE
|6,97
|403.369.201
|% 0,87
|
|ODAS
|2,82
|101.234.776
|% 1,08
|
|GARAN
|7,10
|216.662.297
|% -0,28
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7637
|7,7716
|% 0,33
|
|Euro
|9,0975
|9,1133
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,9832
|10,0332
|% 0,37
|
|Frank
|8,3954
|8,4460
|% 0,01
|
|Riyal
|2,0614
|2,0717
|% 0,17
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|5,95
|
|Altın Gr.
|477
|477
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,06
|
|B. Petrol
|39,84
|39,84
|-1,09
|
Seans Raporu
10:57
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, TSKB, THYAO
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler MGROS, KOZAA, KOZAL
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11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 23 artarak (% 0.02 ) 1, 047
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, OLMIP, UZERB, DENCM, YAPRK, BMELK, MERKO, EMNIS, KERVN
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11:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MRSHL, COSMO, TKURU, ROYAL, CRFSA, TACTR, YBTAS, KSTUR, ATSYH