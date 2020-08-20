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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

20.08.2020 10:50

Son güncelleme : 20.08.2020 10:51
Avrupa borsaları, yeni güne satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 365 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 azalarak 12.798 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 değer kaybederek 6.997 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4 düşerek 4.908 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 19.816 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla yükselişle 6.040 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1867 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed), dün açıkladığı toplantı tutanaklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki gidişatı görmeyi zorlaştırdığını belirtmesinin küresel ölçekte risk algısını artırdığını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin taraflardan gelebilecek açıklamalar, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini belirtti.


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