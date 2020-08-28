Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Avrupa borsaları güne düşüşle başladı
28.08.2020 11:57
Son güncelleme : 28.08.2020 12:00
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 12.992 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.981 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 4.987 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 7.089 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.813 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1,1904 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü konuşması sonrası avronun dolar karşısında değerlenmesinin Avrupa'nın dış ticaretine olumsuz yansıyabileceği endişeleriyle pay piyasalarında satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, ABD'de ise başta öncü dış ticaret göstergeleri ve kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, devam eden Jackson Hole toplantılarından gelecek açıklamalar, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haberler ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler11:44
|RALYH
|6,49
|18.974.613
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|3.992.870
|% 10,00
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|ISGSY
|8,83
|12.316.690
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|YKGYO
|3,91
|61.329.660
|% -3,93
|
|MNDRS
|2,98
|10.949.978
|% -3,87
|
|KRDMD
|3,05
|523.287.646
|% 3,74
|
|TSPOR
|5,21
|371.684.723
|% 7,20
|
|GARAN
|7,00
|291.188.584
|% 0,14
|
|PETKM
|4,08
|253.902.074
|% -0,24
|
|ZOREN
|2,79
|225.351.737
|% 3,72
|
|KRDMD
|3,05
|523.287.646
|% 3,74
|
|ZOREN
|2,79
|225.351.737
|% 3,72
|
|TSPOR
|5,21
|371.684.723
|% 7,20
|
|PETKM
|4,08
|253.902.074
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,88
|112.997.753
|% 0,53
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3288
|7,3334
|% -0,32
|
|Euro
|8,7298
|8,7361
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,7078
|9,7565
|% 0,38
|
|Frank
|8,0886
|8,1373
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9493
|1,9591
|% -0,21
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|26,56
|
|Altın Gr.
|461
|461
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,49
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,43
|45,43
|-0,17
|
Seans Raporu
11:44
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-
11:58ULAS
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 719, 332 adet işlem
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11:57SILVR
Yüzde 5.03 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 985, 632 adet işlem
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11:56RAYSG
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11:55ULAS
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 487, 773 adet işlem
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11:54XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 4, 081.00 milyon TL de